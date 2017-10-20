Испанское издание назвало «Карабах» армянским клубом

Грубую ошибку допустило известное испанское спортивное издание Mundo Deportivo.
В заметке о футболисте «Атлетико» Яннике Карраско испанское СМИ назвало азербайджанский футбольный клуб «Карабах» «армянским».
«Ребята «Чоло» (прозвище главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне – haqqin.az) сыграли вчера вечером против армянского «Карабаха» - соперника, который на бумаге казался вполне проходимым. Однако «Атлетико» не смог забить и во второй раз сыграл вничью в Европе, разозлив тем самым своих поклонников», - написано на страницах Mundo Deportivo.
Напомним, матч «Карабах» - «Атлетико», состоявшийся в среду на Бакинском Олимпийском стадионе, завершился нулевой ничьей.