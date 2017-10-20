Состояние одного из раненных в результате вооруженного нападения в селе Гызылгаджилы Марнеульского района Грузии тяжелое, передает "Грузия Онлайн".

Согласно сообщению, он будет доставлен в реанимобиле в одну из больниц Тбилиси.

В настоящее время у входа в больницу в Марнеули собрались десятки людей.

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В селе Гызылгаджилы Марнеульского района Грузии, в котором компактно проживают азербайджанцы, у местного офиса партии "Грузинская мечта" расстреляли кандидата в депутаты районного муниципалитета по мажоритарным спискам Джейхуна Човдарова. Инцидент произошел в вечерние часы, сообщает Report.

Согласно информации, друзья Дж.Човдарова — Анар Мамишев, Вюгар Байрамов и его тесть Азад Чобанов — также получили пулевые ранения.

Кто совершил нападение, не сообщается. Раненые были срочно госпитализированы. Информация о состоянии их здоровья пока не поступала.

На место происшествия прибыли министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили, губернатор, представители "Грузинской мечты".

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту.