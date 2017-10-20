Азербайджанский футбольный арбитр Алияр Агаев отсудил матч третьего тура группового раунда Лиги Европы между командами «Вардар» (Македония) – «Реал Сосьедад» (Испания).

Встреча, проходившая в Скопье, завершилась со счетом 6:0 в пользу испанцев. За весь матч Агаев лишь раз достал из кармана желтую карточку. Ее на 61-й минуте получил футболист сборной Армении Ованес Амбарцумян.

Видео данного эпизода можно посмотреть здесь.

Амбарцумян прервал опасную атаку гостей и заслуженно получил «горчичник». И хотя на экране ошибочно появилась фамилия другого футболиста македонского клуба Грнчарова, предупрежден был не он, а Амбарцумян.

Отметим, что за «Вардар» играет еще один армянин – Тигран Барсегян.

В прошедшем матче Алияру Агаеву помогали Зейнал Зейналов, Рза Мамедов, Рагим Гасанов, Орхан Мамедов, а также резервный арбитр Мубариз Гашимов.