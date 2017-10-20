"Роснефть" и Иракский Курдистан начинают совместный проект

"Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации инфраструктурного проекта по эксплуатации нефтепровода в Курдском автономном регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской компании.

"Вхождение в инфраструктурный проект будет способствовать достижению стратегических целей компании и позволит повысить эффективность транспортировки нефти конечным потребителям, включая поставку нефти из Курдистана на нефтеперерабатывающие заводы "Роснефти" в Германии", - цитирует пресс-служба главу компании Игоря Сечина.

Отмечается, что доля "Роснефти" в проекте может составить 60%.