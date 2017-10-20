Протестная акция, начатая 17 октября и заявленная организаторами как Майдан-3, с одной стороны, завершилась, с другой, перешла в бессрочную стадию. Политический кризис в Украине носит вялотекущий, но при этом перманентный характер.

Изначально протест шел под лозунгами «Большой политической реформы». От президента и парламента требовали выполнить давно данные правительственной коалицией обещания: принять новый избирательный закон с пропорциональной системой и открытыми партийными списками, отменить депутатскую неприкосновенность и учредить специальный антикоррупционный суд. Эта акция стала необычной с точки зрения удивительной разношерстности принявших в ней политических сил.

Наряду с представителями парламентских партий «Самопомощь» и «Батькивщина» поддержали протест «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, «Демальянс», «Гражданская платформа», ряд общественных организаций, а также партия недавнего регионала Вадима Рабиновича «За жизнь». При таком разнообразии коллективных членов протеста индивидуальных участников набралось немного. На пике их было максимум 5-6 тысяч человек, причем в этой цифре сходятся как правоохранительные органы, так и организаторы. И среди тех, кто махал партийными знаменами, была заметная часть «активистов», явно нанятых за небольшие деньги.

Ожидания одних и тревоги других, что акция вызовет массовый ажиотаж, и число участников будет измеряться десятками, а то и сотнями тысяч людей, не подтвердились. При этом власти готовились к худшему варианту развития событий, включая возможный штурм административных зданий, и, по общему наблюдению, предпринятые меры предосторожности и количество подразделений полиции и нацгвардии превышало те, что были задействованы во время второго Майдана. Несмотря на отдельные стычки, ничего из ряда вон выходящего не произошло, и лишь к вечеру 17 октября часть протестующих начала установку палаток в правительственном квартале.

Противодействовать этому правоохранительные силы не смогли. Между тем президент Порошенко внес в парламент законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, который был принят 19 октября. К этому моменту численность участников протеста сократилась до полутысячи, и при желании палатки могли быть легко снесены, однако, по словам генерального прокурора Юрия Луценко, было принято решение не трогать протестующих.

Расчет оказался верным. Поскольку киевляне не поддержали «Майдан», как это было в прошлые случаи массовых протестов, из акции вышли все ее участники, за исключением «Самопомощи» и «Движения новых сил» Михаила Саакашвили. Их представители заявили, что продолжат протест, даже если будут удовлетворены требования «Большой политической реформы». Очевидно, оппозиция ставит задачу создать постоянно действующий протестный плацдарм в правительственном квартале, который в случае необходимости можно будет развернуть в большой лагерь, как только для этого представится подходящий случай.

С одной стороны, протестная деятельность в Киеве давно воспринимается как нечто ординарное, с другой, в виду приближающейся предвыборной кампании все политические силы ищут способ начать ее с некими козырями на руках. И то, что под боком у президентской администрации, правительства и парламента расположились участники постоянного протеста, является сильным раздражающим фактором для Петра Порошенко, поскольку наглядно свидетельствует о его слабости. Но и дать команду на разгон он не рискует: ядро участников протеста составляют ветераны войны с Россией, готовые к самым неожиданным действиям.

Уровень недовольства властью пока не достиг опасных для нее уровней, но динамика общественных и политических процессов создает серьезные проблемы для президента и правительственной коалиции. От Порошенко ожидали куда более решительных шагов по реформированию государства, чем те, на которые он решился.

На фоне протеста «майданной» части оппозиции совсем не видна и не слышна «антимайданная», уходящая глубокими корнями в Парию регионов Виктора Януковича, но и она никуда не делась, и всегда готова воспользоваться ослаблением власти Петра Порошенко.

Не дремлет и Россия. Без страха вмешавшись в президентские выборы в США, уж в предвыборную ситуацию в Украине Москва непременно постарается внести свой разрушительный вклад, стараясь доказать государственную несостоятельность своего с некоторых пор заклятого врага. Все это делает политическую осень 2017 года в Украине тревожной. А впереди еще полтора года до президентских выборов и два – до парламентских.