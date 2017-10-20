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Нефть дорожает после падения

 

Нефть дорожает сегодня после существенного падения по итогам предыдущей сессии, о чем свидетельствуют результаты торгов.

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени выросла на $0,14 (0,24%) - до $57,37 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подешевел на $0,92 (1,58%) - до $57,23 за баррель.

Цена на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,19 (0,37%) - до $51,48 за баррель. В четверг стоимость этих контрактов снизилась на $0,75 (1,44%) - до $51,29 за баррель.

Падение рынка в четверг эксперты связывают с желанием трейдеров зафиксировать прибыли после подъема цен на нефть на 3% за предыдущие четыре сессии.

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