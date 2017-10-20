Евросоюз отказался финансировать вступление Турции

Страны Евросоюза, саммит которого проходит в Брюсселе, в целом согласились с прекращением выделения Турции 4,45 млрд евро до 2020 года, которые были запланированы на поддержку ее вступления в объединение европейских стран. С таким предложением выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Интерфакс.

"Мы обратись к Еврокомиссии выработать рекомендации по внесению изменений и сокращению помощи, направленной на вступление", - заявила она журналистам по итогам первого дня саммита.

Это предложение основывается на обвинениях Меркель в том, что в Турции нарушаются права человека, что не соответствует критериям членства в Евросоюзе.

В поддержку прекращения финансирования выступил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, который сообщил журналистам, что переговоры о вступлении Турции в ЕС "де-факто заморожены", и средства на ее вступление должны быть перераспределены на другие нужды.

Германский канцлер, тем не менее, признала, что "нет большинства" в вопросе незамедлительного прекращения переговоров с Турцией, с другой стороны, сказала она, "наблюдается значительная доля скептицизма в связи с нынешней ситуацией".

Вместе с тем, как отметили наблюдатели, в итоговом документе нет подробностей и решений саммита по турецкому вопросу, в нем лишь упоминается, что "ЕС обсудил отношения с Турцией".