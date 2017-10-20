Новый министр Парвиз Шахбазов о продлении сделки с ОПЕК+

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что Азербайджан рассмотрит вопрос продления соглашения ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ноябре в Вене пройдет заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. В случае приглашения мы рассмотрим вопрос нашего участия, согласуем его с руководством страны. Не исключается наше подключение к продлению соглашения», — сказал П.Шахбазов.

По данным Минэнеро Азербайджана, в сентябре ежесуточная добыча нефти в стране составила 785,7 тыс. баррелей.