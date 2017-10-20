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ВС Турции создали первый наблюдательный пункт в Сирии

 

Турецкие военные соорудили первый наблюдательный пункт в сирийском Идлибе в рамках достигнутых в Астане соглашений о зонах деэскалации в Сирии, сообщил в пятницу Генштаб Турции.

"ВС Турции в исполнение астанинских соглашений и с целью осуществления контроля за перемирием, доставкой гуманитарной помощи и возвращением в свои дома мирных жителей с 8 октября начали разведывательную деятельность в Идлибе, а с 12 октября – сооружение наблюдательных пунктов, один из которых уже построен. Сооружение других продолжается", — говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого военного ведомства.

Ранее Генштаб Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в сирийском Идлибе наблюдательных пунктов в исполнение достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, целью операции является защита мирного населения. Дамаск уже потребовал от Анкары немедленного вывода ее войск из провинции.

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