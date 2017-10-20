Подписаться на уведомления
 

Госнефтефонд резко увеличил свои активы

 

На первое октября 2017 года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) увеличились на 8,7 процента по сравнению с началом 2017 года (33,147 млрд долларов) и составили 36,02 млрд долларов, говорится в сообщении пресс-службы SOFAZ.

В январе - сентябре 2017 года доходы бюджета SOFAZ составили 8,793 млрд манатов, расходы - 6 911,7 млрд манатов.

Доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов в отчетный период составили 7 976,7 млн манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа - 7 957,8 млн манатов, бонусные выплаты - 2,4 млн манатов, транзитные доходы - 12,9 млн манатов, а поакровые выплаты – 3,6 млн манатов.

Доходы SOFAZ от управления собственными средствами за январь - сентябрь составили 816,7 млн манатов, а внебюджетные доходы SOFAZ от курсовой разницы по итогам девяти месяцев - 582,4 млн манатов.

В структуре расходов SOFAZ трансферты в госбюджет составили 4,3 миллиарда манатов. Расходы на меры по улучшению социально-бытового положения беженцев и вынужденных переселенцев составили 82,5 млн манатов, финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы - 39,5 млн манатов. На обучение азербайджанских студентов за рубежом в рамках госпрограммы на 2007 - 2015 годы в отчетном периоде были израсходованы 11,2 млн манатов. Расходы фонда на трансферты в Центральный банк Азербайджана с целью обеспечения макроэкономической стабильности страны составили 2,448 млрд манатов.

Расходы по управлению фондом по итогам января - сентября составили 13 миллионов манатов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 млн долларов США.

1158 просмотров


Старости
Жириновский в унисон с Саргсяном: «У карабахской проблемы нет решения»
Жириновский в унисон с Саргсяном: «У карабахской проблемы нет решения»
Наша погода
Сегодня 19° / 11°
21 Окт 20° / 13°
22 Окт 21° / 13°
23 Окт 17° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2.0087 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Саакашвили призывает сторонников на улицы Киева
Ягланд в гостях у «серого кардинала» России
Синоптики прогнозируют тепло
Самед Сеидов: «Они бросили свои дела и пришли критиковать Азербайджан»
Студентам показали музей «Азеришыг»
Ильхам Алиев на саммите D-8 в Стамбуле фото
Финляндия не исключает членства в НАТО
Арабы просят преференций у Азербайджана
В Америке грядет сексуальная контрреволюция haqqin.az из Вашингтона
Угнанный в Баку автомобиль нашли в Сальяне
Аллахшукюр Пашазаде на переговорах с президентом Узбекистана
Сокрушительный удар СГБ по «акцизной банде» по горячим следам
Евросоюз отказался вмешиваться в конфликт Мадрида и Каталонии
Банда азербайджанцев ограбила петербургских ювелиров
Kapital Bank официальный партнер научного семинара «Построение Инновационных Экосистем»
Бои между иракской армии и пешмерга обновлено 11:50
Минздрав опровергает наличие эпидемии гриппа в Баку
Госнефтефонд резко увеличил свои активы
ВС Турции создали первый наблюдательный пункт в Сирии
Новый министр Парвиз Шахбазов о продлении сделки с ОПЕК+
Масштабная операция против бизнес-империи Гюлена
МВД Грузии о расстреле азербайджанца - кандидата в депутаты фото
Дом с жильцами закатали в асфальт новые подробности
В Турции автобус с туристами попал в ДТП: десятки пострадавших
Евросоюз отказался финансировать вступление Турции
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться