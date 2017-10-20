Госнефтефонд резко увеличил свои активы

На первое октября 2017 года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) увеличились на 8,7 процента по сравнению с началом 2017 года (33,147 млрд долларов) и составили 36,02 млрд долларов, говорится в сообщении пресс-службы SOFAZ.

В январе - сентябре 2017 года доходы бюджета SOFAZ составили 8,793 млрд манатов, расходы - 6 911,7 млрд манатов.

Доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов в отчетный период составили 7 976,7 млн манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа - 7 957,8 млн манатов, бонусные выплаты - 2,4 млн манатов, транзитные доходы - 12,9 млн манатов, а поакровые выплаты – 3,6 млн манатов.

Доходы SOFAZ от управления собственными средствами за январь - сентябрь составили 816,7 млн манатов, а внебюджетные доходы SOFAZ от курсовой разницы по итогам девяти месяцев - 582,4 млн манатов.

В структуре расходов SOFAZ трансферты в госбюджет составили 4,3 миллиарда манатов. Расходы на меры по улучшению социально-бытового положения беженцев и вынужденных переселенцев составили 82,5 млн манатов, финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы - 39,5 млн манатов. На обучение азербайджанских студентов за рубежом в рамках госпрограммы на 2007 - 2015 годы в отчетном периоде были израсходованы 11,2 млн манатов. Расходы фонда на трансферты в Центральный банк Азербайджана с целью обеспечения макроэкономической стабильности страны составили 2,448 млрд манатов.

Расходы по управлению фондом по итогам января - сентября составили 13 миллионов манатов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 млн долларов США.