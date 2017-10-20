Минздрав опровергает наличие эпидемии гриппа в Баку

«За 9 месяцев этого года уровень заражения острыми респираторными вирусными заболеваниями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 11 процентов». Об этом Trend сказала заместитель директора Центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева. По ее словам, уровень заражения за прошлые две недели находился на одном уровне с аналогичным периодом прошлого года.

«В центр поступает информация о случаях заражения по республике. Анализ ситуации показывает, что роста острых респираторных вирусных инфекций пока не наблюдается - ситуация стабильная. Несмотря на это, проводятся профилактические, наблюдательные мероприятия, а также работы по усилению дезинфекционных мероприятий».

А.Алиева заявила, что в ходе лабораторных исследований в Республиканской противочумной станции Министерства здравоохранения вирус гриппа обнаружен не был.

«Больного можно назвать "гриппозным" только в том случае, если во взятом у него образце обнаруживается вирус, на основании чего ставится диагноз: грипп. Но из поступивших образцов видно, что наблюдаемые болезни – простуда и острые респираторные вирусные инфекции, которые носят сезонный характер», - сказала она.