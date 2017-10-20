Сегодня утром к северо-западу от Киркука произошли столкновения между пешмерга и иракскими силовиками, сообщает местный телеканал Rudaw.

Бои начались после того, как проправительственные отряды шиитских ополченцев (аль-Хашд аш-Шааби) попытались продвинуться к одному из населенных пунктов к северо-западу от города.

Представители курдских военных заявили Rudaw, что пешмерга удалось "отразить наступление" и "сжечь два бронеавтомобиля "Хамви". В пешмерга же подчеркнули, что шиитские ополченцы "использовали тяжелое американское вооружение".

О числе погибших и раненых в столкновениях не сообщается.

* * * 11:06

В результате вооруженного нападения на полицейских в Киркуке один правоохранитель убит и еще четверо ранены, сообщает Anadolu.

Агентство отмечает, что целью атаки стали сотрудники полиции центральной власти. Масуд Барзани сказал телеканалу Rudaw, что нападение организовал отряд курдских «добровольцев».

Напомним, что 16 октября иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, взяв под свой контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения. После появления на окраинах города иракских войск курдские вооруженные формирования Киркук покинули.