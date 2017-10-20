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Kapital Bank официальный партнер научного семинара «Построение Инновационных Экосистем»

 

Kapital Bank является официальным партнером научного семинара «Построение Инновационных Экосистем», состоявшегося 19-21 октября 2017 года в Бакинском Инженерном Университете. Семинар будут вести специалисты, приглашенные из компании Global Innovation Catalyst,University of Berkeley Kaliforniya и Stanford University.

На мероприятии присутствовали вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, министр образования Микаил Джаббаров, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, заместитель министра экономики Севиндж Гасанова, председатель наблюдательного совета Kapital Bank Джалал Гасымов и руководительский состав банка, также депутаты Милли Меджлиса, ректора, представители различных организаций и ведомств, общественные деятели и другие лица.

Основной целью мероприятия является поддержка подготовки документа «дорожной карты» по созданию инновационной экосистемы лицами, работающими на руководящих должностях в соответствующих государственных учреждениях. В результате семинара члены комиссии подготовят трехлетний план действий основанной на знаниях и по созданию инновационной экономики базируясь на трансформацию бизнес-экосистемы.

Следует отметить, на мероприятии выступили директор направления по обучению менеджеров UC Berkeley Григорий ЛаБланк, а также основатель и председатель компании Global Innovation Catalyst Камран Элахиан и другие официальные гости.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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