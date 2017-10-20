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Банда азербайджанцев ограбила петербургских ювелиров

Автор: Отдел информации 

Правоохранители Петербурга задержали банду грабителей ювелирных магазинов. Как стало известно ФБА "Экономика сегодня", четверых злоумышленников задержали накануне днем.

В числе преступников - двое нелегально проживающих в Северной столице граждан Азербайджана.

Бандиты подозреваются в совершении нападения на ювелирный магазин "585 Gold" на проспекте Ветеранов, из которого,угрожая пистолетами продавцам и разбив здесь витрины, они украли два паллета с ювелирными изделиями. Задержан также водитель автомобиля преступников.

Напомним, что ранее была задержана еще одна подобная банда, попытавшаяся ограбить магазин той же ювелирный сети "585" - именно  на улице Ленсовета в Петербурге.

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