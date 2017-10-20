Евросоюз отказался вмешиваться в конфликт Мадрида и Каталонии

«Позиция институтов ЕС и государств-членов четкая: нет места посредничеству или международным инициативам либо действиям. Я не ожидаю широких дискуссий о ситуации», — заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, комментируя возможность вмешательства Евросоюза в конфликт между Мадридом и региональным правительством Каталонии, передает DW.

Туск указал, что у Брюсселя нет формального повода к вмешательству в ситуацию, но что тем не менее ЕС находится в постоянном контакте с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.

Напомним: плебисцит о независимости Каталонии состоялся 1 октября. Более 90% проголосовавших высказались за выход автономии из состава Испании. Однако 19 октября испанское правительство заявило, что начнет процедуру применения 155-й статьи Конституции страны, разрешающей приостановку автономного статуса Каталонии.