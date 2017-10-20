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Сокрушительный удар СГБ по «акцизной банде» по горячим следам

Автор: Ульвия Худиева, отдел социума 

Как сообщает Служба государственной безопасности Азербайджана, ею проведена операция, в результате которой было изъято 619,5 тысячи поддельных акцизных марок, предназначенных для нелегального производства водки. Поддельные акцизные марки попали в Азербайджан через таможенный пункт на азербайджано-грузинской границе контрабандным путем.

В ходе оперативных мероприятий СГБ обнаружены также десятки емкостей с некачественным спиртом, который планировалось использовать для производства поддельной водки. По информации, полученной haqqin.az из достоверных источников, только по одному из адресов попавших в поле зрения СГБ, находилось 16 чанов, заполненных некачественным спиртом.

Операция, проведенная СГБ, вновь актуализировала проблему рынка поддельного алкоголя. Как считают эксперты, почти половина алкогольной продукции на рынке является поддельной. В первую очередь это касается водки, которая производится в подпольных цехах.

Учитывая серьезность проблемы, haqqin.az решил прояснить ситуацию на алкогольном рынке Азербайджана.

Заместитель главного врача Бакинской станции скорой и неотложной помощи Минздрава Ирада Алиева сообщила, что только за последний месяц в связи с алкогольным отравлением к ним обратились 38 человек. Многие из них даже после оказания первой медицинской помощи оказались на больничной койке.

Руководитель Республиканского центра токсикологии Азер Максудовв свою очередь, отметил, что к ним на излечение с алкогольным отравлением попали за месяц восемь человек.

«Мы не можем определить, употребляли эти люди контрафактный алкоголь или нет, однако совершенно точно, что все они отравились некачественными алкогольными напитками», - утверждает А.Максудов.

Глава отделения Республиканского наркологического центра Пярвин Мамедов уточнил, что при изготовлении поддельной водки используется не пищевой спирт, а технический – метанол.

«При изготовлении поддельной водки в нее добавляют различные препараты, чтобы снизить реакцию метанола. Такая «водка» разительно отличается от настоящей, приготовленной из этилового спирта. Фальшивая водка оказывает разрушительное воздействие на нервную систему человека. Значительное число летальных исходов в России происходит именно из-за употребления контрафактной водки. От дешевых алкогольных напитков надо держаться подальше», - предостерегает специалист. 

Отметим, в марте этого года Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД обезвредило банду мошенников, которые производили поддельную водку под теми же наименованиями, что импортируются в Азербайджан из России, Беларуси и других стран. В ходе операции были выявлены подпольные цеха по производству контрафактной водки в поселках Сулутепе, Баладжар и Сараи. В продукции этой банды был найден ацетон.

Руководитель Союза потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов считает, что до 70% продукции, реализуемой на рынке алкоголя Азербайджана, является поддельной. Эксперт утверждает, что на протяжении многих лет в нашу страну ввозится технический спирт из Ирана и поддельные акцизные марки из Грузии. А розливом и реализацией поддельного алкоголя в Азербайджане занимаются организованные преступные группировки. И хотя последняя операция СГБ нанесла по этим бандам преступников сокрушительный удар, она в то же время свидетельствует о правоте заявления Э.Гусейнова.

Эюб Гусейнов

«В нашу организацию поступает множество жалоб на некачественный и поддельный алкоголь. У нас в офисе есть образцы поддельных водок и вин. По нашим сведениям, технический спирт из Ирана завозят к нам в 20-литровых емкостях. Это делается для того, чтобы не привлечь к контрабанде внимания», - говорит Э.Гусейнов.

Эксперт по азербайджанскому потребительскому рынку отмечает также, что контрафактная водка в основном реализуется в Домах торжеств во время массовых мероприятий.

«Однако проблема не ограничивается лишь низким качеством такой водки. У каждого пищевого продукта есть срок годности. Например, срок годности у вина составляет полгода, у водки – год, а коньяка – 3 года. А на поддельных спиртных напитках не указывается ни дата изготовления, ни срок годности. В результате в продаже очень много алкогольных напитков, у которых давно истек срок годности», - сказал Э.Гусейнов.

Глава пресс-службы Минэкономики Аббас Алиев в ответ на наш запрос заявил, что с начала года в Государственную службу по антимонопольной политике и защите прав потребителей министерства обращений по поводу спиртных напитков не было. Если же такие обращения поступят, то по ним обязательно будет проведена проверка.

Отсутствие жалоб на алкогольную продукцию отмечает и директор Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Имран Абдуллаев.

 «Хотя к нам пока не поступало жалоб на качество спиртных напитков, вероятность того, что в подпольных цехах изготовляется контрафактная водка, высока. Просто у нашего центра нет полномочий на поиск и проверку цехов по изготовлению алкогольной продукции», - сказал он.

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