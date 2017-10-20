Аллахшукюр Пашазаде на переговорах с президентом Узбекистана

Делегация из Азербайджана во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде встретилась с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёвым, передает официальный сайт президента Узбекистана.

А.Пашазаде вместе с делегацией прибыл в Ташкент для участия в конференции "Исламская солидарность: на примере Узбекистана и Азербайджана".

В ходе встречи глава республики подчеркнул, что подобные форумы свидетельствуют о расширении международного сотрудничества и об укреплении межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе.

По его мнению, подобное общение также укрепляет межконфессиональные связи и помогает продвигать в мире истинные ценности и подлинно гуманистические цели ислама, а также эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам, в том числе международному терроризму и экстремизму.

В свою очередь председатель Управления мусульман Кавказа поблагодарил узбекского лидера за теплый прием и передал ему наилучшие пожелания от главы Азербайджана Ильхама Алиева.