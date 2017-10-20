Угнанный в Баку автомобиль нашли в Сальяне

Сотрудники Главного управления дорожной полиции, а также управлений полиции Апшеронского и Сальянского районов в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий разыскали угнанный в Баку автомобиль Opel, принадлежащий жителю Апшеронского района Расиму Мамедову, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, автомобиль был задержан в Сальянском районе на территории села Сарван. За рулем машины находился житель Баку Джавидан Алиев.
По факту возбуждено уголовное дело, начато следствие.