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Арабы просят преференций у Азербайджана

 

Федерация торговых палат Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) предлагает Азербайджану устранить двойное налогообложение товаров, импортируемых из этих стран, снизить таможенные пошлины на них, а также упростить взаимные финансовые операции.

Об этом в пятницу в Баку на бизнес-форуме между Азербайджаном и ССАГПЗ сказал генеральный секретарь Федерации торговых палат Абдулрагим Гасан Наги, передает Тренд.

По его словам, Азербайджан является одним из перспективных рынков для инвестиций. Для расширения двусторонних инвестиционных и торговых связей генсек предложил организовать в 2018 году в Баку выставку продукции арабских компаний.

Как отметил Наги, также можно подготовить список проектов, реализуемых или планируемых к реализации, в которых могли бы принять участие арабские компании.

«Мы хотели бы предложить создание специального портала, через который наши компании могли бы изучить местное законодательство», - сказал он.

Среди других предложений генсек отметил возможность создания морских маршрутов, упрощения визового режима и отмены пошлины за получение визы. Как отметил Наги, плату за визу можно включить в стоимость авиабилета.

«Мы также заинтересованы в приобретении земель сельскохозяйственного назначения. Вы можете выделить нам эти земли для выращивания агропродукции. Это может стимулировать увеличение рабочих мест в стране», - добавил он.

Сегодня в Баку проходит бизнес-форум между Азербайджаном и Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива. Для участия в этом мероприятии в Баку прибыла делегация из представителей 100 арабских компаний.

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