"В СССР секса нет» - когда-то эта фраза стала в Советском Союзе нарицательной. Произошло это так. В июле 1986 года во время телемоста "Ленинград-Бостон" в ходе программы "Женщины говорят с женщинами" одна из американских участниц обратилась к администратору гостиницы "Ленинград" Людмиле Николаевне Ивановой: "У нас в телерекламе всё крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?" На что та ответила: "Ну, секса у нас… (смешок) секса у нас нет, и мы категорически против этого!"

Теперь, более трех десятилетий спустя, возможно, будет справедливо переадресовать вопрос нашим американским оппонентам: "А как там у вас с сексом, господа? Похоже, теперь вы категорически против него, не так ли?".

Ураган по имени "Харви Вайнштейн"

В Америке с каждым днем набирает обороны секс-скандал, связанный с именем крупного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Скандал – не то слово, это настоящая американская трагедия, которая на время затмила даже расследование пресловутого "русского следа" на выборах, и даже на какое-то время вывела из-под града критических стрел прессы президента Трампа.

Все началось несколько недель назад с публикации в газете The New York Times и журнале The New Yorker. Журналист Ронан Фэрроу (сын актрисы Мии Фэрроу и кинорежиссера Вуди Аллена) опубликовал признания трех женщин, которые обвинили Харви Вайнштейна в изнасилованиях во время съемок фильмов. Потом появились четыре собеседницы журналиста заявившие, что Харви "распускал руки". Ну а потом, как водится пошло поехало - каждый день сразу по несколько звезд Голливуда (некоторые с мировой славой - Анжелина Джоли и Гвинет Пэтроу) рассказывают, как в разное время подвергались домогательствам негодного продюсера.

Харви Вайнштейн, чье имя значится в титрах таких всемирно известных картин как «Криминальное чтиво» и «Влюбленный Шекспир», был моментально уволен из Weinstein Company, где значился одним из учредителей. Потом его исключили из Американской киноакадемии, которая присуждает "Оскара". Французский президент Эммануэль Макрон пообещал лишить его ордена Почетного легиона. От Вайнштейна отказались его жена, 41-летняя модель Джорджина Чампан, его брат, а большинство адвокатов отказались защищать его интересы. Из Weinstein Company уволилось около трети мужчин, которые чуть ли не сгорели от стыда: "Недосмотрели, простите".

Остракизму подвергли продюсера даже те актрисы, которых он и не думал никогда затащить в постель. Мерил Стрип сказала, что она считала Харви богом и что выдвинутые против Вайнштейна обвинения потрясли ее до глубины души. Джуди Денч, Кейт Уинслет и Эмма Томпсон также публично осудили продюсера.

Ничего подобного не происходило ни с одним деятелем кино в Америке. Харви Вайнштейн полностью растоптан, и ему никогда уже не подняться.

Этот оглушающий общенациональный скандал между тем поднял целый пласт вопросов. Они касаются и нравов, царящих в шоу-бизнесе, конечно далеко не одной Америки, и бытового и сексуального насилия, и роли свободной прессы в обществе. И, на мой взгляд, в той или иной степени затрагивает проблему свободы и демократии, консервативной патриархальности и просвещенного либерализма. То есть, если хотите, соотношения между свободой и сексом. И выводы оказываются отнюдь не однозначными.

Многие мои соотечественники, которые в прошлые годы приезжали в Америку, не могли понять, где они оказались. Привыкшие к голливудским картинкам, они ожидали увидеть проституток на бульварах Лос-Анджелеса (фильм "Красотка") и полураздетых барышень в барах Нью-Йорка. А видели они предельно целомудренную добродетельную страну, в которой sexual harassment - сексуальное домогательство является страшным преступлением. Какая-нибудь недовольная своим работодателем девица может обратиться в суд и заявить, что босс хлопнул ее по попке и тому грозили бы тяжелейшие обвинения - подобных случаев тысячи. Когда я ездил в вашингтонском метро, то старался невзначай не задержать взгляда на какой-либо фемине, та легко могла остановить полицейского и сказать, что я "угрожаю" ей.

Подобные перегибы в восприятии понятия "свобода" наряду с распространением феминизма нередко вызывали кошмарные психические деформации в Соединенных Штатах. Несколько лет назад один мужчин пришел в женский фитнесс-клуб во Флориде и расстрелял из автомата нескольких посетительниц. Потом выяснилось, что у него 24 года не было никаких сексуальных отношений ни с одной женщиной, хотя он этого очень хотел.

Но не будем уходить далеко от Голливуда. Кто сомневается в том, что в киноиндустрии США, равно как и любой другой страны без исключения путь многих актрис наверх лежит через секс с режиссерами и продюсерами, что это поистине общемировое явление? Но в Америке стоило недавно заикнуться об этом актрисе Маим Бялик, как ее тут же закидали отравленными стрелами. Бялик написала статью для газеты The New York Times о том, что история с Вайнштейном совсем не исключение, что вся голливудская культура строится на флирте и сексе. И что в этой игре повинны обе стороны. Актрису тут же пригвоздили к позорному столбу за то, что она-де обвиняет актрис в том, что те сами провоцируют своих режиссеров и продюсеров. А разве это неправда?

То есть история изгнания "патологически зависимого от секса" Харви Вайнштена это образец американского лицемерия, которое нередко доходит до настоящей паранойи. Как в случае со всемирно известным режиссером Романом Полански. Американское правосудие обвиняет его в том, что он изнасиловал 13-ти летнюю школьницу Саманту Геймер. Произошло это 40 лет назад. Сама жертва совращения, Саманта Геймер, которой исполнилось 53 года, никаких претензий к классику мирового кинематографа не имеет. Она подала в суд ходатайство о прекращении дела. Однако ее заявление калифорнийский суд не принял и обвинение против Полански оставил в силе. А это значит, что если Полански прибудет в США, его немедленно арестуют, и, скорее всего, приговорят к тюремному сроку до конца его дней.

Крокодиловы слезы Тигра

Помню, как плакал и каялся в прямом эфире многократный чемпион мира по гольфу миллиардер Тайгер Вудс. По подсчету бульварного издания National Enquirer, того, что продается на выходе из супермаркетов вместе со жвачкой и зажигалками, у него за несколько лет брака было 120 любовниц. И вот теперь он должен был выплатить супруге, шведской топ-модели Элин Нордегрен триста миллионов долларов. Но Тайгер плакал не от того, что ему приходилось расстаться со значительной частью богатства. Чемпион по гольфу, наконец осознал, что он «вел себя недостойно», «поступился принципами», «подвел себя и свою семью». Король гольфа осознал свое моральное падение, понимаете!

А я слушал заунывную речь Тайгера, которую транслировали в прямом эфире ведущие телеканалы Америки, и наполнялся чувством недоумения: Вудс - не президент Соединенных Штатов, он частный, хотя и очень известный гражданин. А что, в американской Конституции ничего не говорится о праве человека на неприкосновенность личной жизни? И что это за законы, которые заставляют его каяться в прямом эфире перед миллионами своих сограждан?

Но и к экс-президенту США Биллу Клинтону, по неосторожности оставившему след "органической деятельности" на голубом платье практикантки Белого дома Моники Левински у меня также были вопросы. Талантливого лидера - ни чета последующим, славу господу не лишили должности в ходе процедуры импичмента. Но какие моральные законы заставляли этого человека приносить извинения за оральный секс с практиканткой не только американцам, но и жителям далеких стран, которые он посещал с визитами? Что за унижение? Если бы его покаянный маршрут пролегал через Международный конгресс любителей птиц и малых животных или Съезд почитателей валерьянки, он, наверное, стал бы просить прощения и там.

Из кандидата в президенты США в Че Гевару

В 1987 года, работая в Гаване, я оказался на частной вечеринке кубинских партаппаратчиков, отвечавших за идеологию. Они обсуждали между собой секс-скандал в Америке, в центре которого до этого оказался сенатор Гарри Харт. Чрезвычайно харизматическая личность, Харт был тогда ведущим кандидатом от Демократической партии на президентских выборах. И почти наверняка он бы победил на выборах. Но политик был вынужден снять свою кандидатуру, после того как газета The Miami Herald опубликовала статью о том, что у сенатора были интимные отношения с моделью Донной Райс.

"Американские мужики хуже баб", - сказал тогда один из участвовавших в разговоре кубинских идеологов, имея в виду тех, кто отстранил Харта от выборов. "Maricones" ("Педерасты")!» - ковыряя в зубах, согласился с ним его собеседник, главный редактор партийной газеты «Гранма».

15 лет спустя мне довелось встретиться с Гарри Хартом уже в Вашингтоне. К тому времени он уже давно оставил политическую карьеру и занялся писательством. Одну из своих книг бывший кандидат в президенты как раз и представлял публике. Она называлась «Я, Че Гевара».

Позволю себе небольшое лирическое отступление. В книге шла речь о том, что кубинский лидер Ф. Кастро провозгласил на острове свободные выборы, ликвидировал монополию партийной газеты «Гранма», освободил политических заключенных. Люди, собравшиеся в одном из народных кубинских баров, в котором нет ни рома, ни пива, а есть лишь дешевая тростниковая водка зеленого цвета - aguardiente, затаив дыхание, слушали указ верховного лидера. И в этот момент в бар вошел человек с бородой. Он постарел, но его все сразу узнали. Это был легендарный Че Гевара, который не погиб в боливийских джунглях в середине 1960-х, а выжил, но не возвращался в страну, пока на Кубе не наступили перемены.

Мне как эксперту по Кубе был очень интересен рассказ Харта, особенно его фантастическое видение свободных выборов на Кубе. Но, слушая его, я подумал, что этот талантливый человек (он известен и как высококвалифицированный адвокат, и как политический обозреватель, и как университетский профессор) мог бы оказать большое влияние на судьбу Америки, а не только фантазировать на тему исторического пути маленького острова у нее под боком.

Пришло сравнение с тогдашним президентом Джорджем Бушем-младшим. Тот точно не изменял своей жене Лоре Буш, но пользы от него в Америке не было никакой.

Русские в замешательстве

В Советском Союзе, как мы теперь знает, с сексом боролись. В независимой России бороться перестали. И теперь, как пишет американский журнал Foreign Policy, "в то время как число женщин, заявляющих о сексуальном насилии со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна, продолжает расти, есть одна страна, где общественность, кажется, не верит их заявлениям: Россия".

"Россия, никогда не отличавшаяся склонностью к нюансам, особенно если дело касается США, отреагировала на скандал, разразившийся в США и Европе, со смесью скептицизма и замешательства, - говорится в статье. - Хотя скандал вокруг Вайнштейна и поднимает вопросы о культуре насилия по всему миру и заставляет другие сферы медийного мира, включая журналистику, контролировать себя, Россия избежала такого самоанализа, - пишет корреспондент. - Вопросы сексуальных домогательств и домашнего насилия являются в России по большей части табу, хотя и те и другие, по словам борцов за права женщин, распространены".

Я хорошо представляю себе, как на частной вечеринке российских партаппаратчиков от "Единой России" кто-то из идеологов также мог бы сказать, что "американские мужики хуже баб", и обозвать их принятым на Кубе, да и у нас в стране ругательством.

Ритуальное заклание состоялось. Забудьте…

Но в голову приходит пока еще незрелый и непроверенный вывод. Выходит, что в странах, где по рейтингам международных агентств нет политической свободы совсем или там, где она присутствует частично, сексуальной свободы навалом. Или, может быть, в странах с образцовой демократией мораль, как и многое другое трактуется слишком близко не к духу, а к букве закона и общественных приличий.

Плохо, ох как плохо поступал продюсер Харви Вайнштейн. Затаскивать молоденьких актрис в свою постель, а если те не соглашались, крушить их карьеру - это отвратительно. Но почему-то эта история преступления и наказания не убеждает и не вдохновляет. Из Харви сделали козла отпущения. Он жестко наказан на всю жизнь. Но его многочисленные коллеги по киноиндустрии будут жить, как жили. С многочисленными скелетами в шкафах и молодыми актрисами, над которыми надо взять опеку. И ничего абсолютно не изменится. "Ритуальное заклание" продюсера, как его охарактеризовал один из моих коллег, состоялось. Меры приняты. Протокол составлен. Идем дальше, товарищи. С высоко поднятой головой.