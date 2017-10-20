Финляндия не исключает членства в НАТО

Финляндия не исключает для себя перспективу членства в НАТО, однако не считает, что сейчас этот вопрос является для нее актуальным. Об этом в интервью газете «КоммерсантЪ» рассказал глава МИД Финляндии Тимо Сойни.

Отвечая на вопрос, будет ли готова Финляндия вступить в НАТО, если Швеция, с которой у страны налажено военное сотрудничество, последует по этому пути, Сойни подчеркнул, что ни в одной из этих стран не обсуждается вопрос присоединения к Североатлантическому альянсу. При этом он не исключил возможности его рассмотрения в будущем. «Любая страна должна иметь такую возможность (вступить в НАТО), поэтому нам и важна политика открытых дверей. Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным», — рассказал глава МИДа.