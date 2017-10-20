Студентам показали музей «Азеришыг»

20 октября в связи с отмечаемым в Азербайджане Днем энергетика студенты энергетического факультета Азербайджанского университета нефти и промышленности побывали в расположенном в Бинагадинском районе Баку «Музее подстанции» ОАО «Азеришыг». Об этом сообщает пресс-служба ОАО.

Согласно информации, студентам рассказали о богатой событиями истории энергетики Баку.

В 1914 году в Бинагади была сдана в эксплуатацию первая электроподстанция. Здание подстанции, построенное с использованием ручного труда, сохранилось до наших дней, и в настоящем здесь размещается музей. Возведение подстанции было обусловлено началом добычи на территории села нефти. Таким образом нефтяная промышленность сделала значительный вклад в дело энергоснабжения Баку.

Отметим, что каждый год 20 октября в Азербайджане отмечается День энергетики. Накануне распоряжением президента Ильхама Алиева группа отечественных энергетиков удостоена была почетных званий.