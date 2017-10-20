Самед Сеидов: «Они бросили свои дела и пришли критиковать Азербайджан»

Глава делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы Самед Сеидов подверг резкой критике принятые на осенней сессии ПАСЕ документы по Азербайджану, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«ПАСЕ использует права человека и демократию как инструмент оказания давления на Азербайджан. Но мы не будем жить по чьей-либо диктовке. Мы должны провести серьезный анализ наших отношений с Советом Европы, которые должны строиться на основе взаимного уважения», - заявил С.Сеидов в пятницу в Милли Меджлисе.

С.Сеидов резко осудил некоторых из депутатов ПАСЕ, обрушившихся с критикой на Азербайджан.

«Эта критика вызвана успешной политикой, проводимой президентом нашей страны. Сложилось впечатление, что многие, бросив свои дела, пришли на сессию ПАСЕ, чтобы покритиковать Баку. Эта критика необоснованна и предвзята», - подчеркнул он.