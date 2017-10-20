Синоптики прогнозируют тепло

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер сменится днем на умеренный южный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне: ночью - 11 - 15°, днем - 18 - 22°; в Баку: ночью - 13 - 15°, днем - 19 - 21° тепла.
Атмосферное давление понизится с 764-х до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность: ночью - 75 - 85%, днем - 45 - 50%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в ближайшие два дня слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Апшероне по большей части благоприятно скажется на физическом состоянии метеочувствительных людей.