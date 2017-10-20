В Каталонии пройдут досрочные выборы

Правительство Испании и оппозиционная Испанская социалистическая рабочая партия договорились о проведении досрочных выборов в парламент Каталонии в январе следующего года. Об этом сообщила представитель партии Кармен Кальво в интервью испанскому государственному телевидению TVE.

Эта - одна из мер, которые будут приняты в рамках применения 155 статьи Конституции, которая предполагает ограничение самоуправления автономного сообщества.

"Генеральный секретарь Педро Санчес с самого начала считал, что надо провести в Каталонии выборы. Если бы господин Пучдемон решил, что, пока это в его полномочиях как главы Женералитета, пора провести обычные выборы в Каталонии, то это было бы прекрасно", — сказала секретарь испанских социалистов.

В четверг, 19 октября, истек срок, в течение которого глава каталонского Женералитета (правительства) Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, реально ли провозглашена Каталонией независимость . В своем ответном послании Пучдемон заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании "остается в силе", однако сообщил при этом, что парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости, если правительство страны продолжит отказываться от диалога и оказывать давление на региональные власти.

Совет министров Испании соберется 21 октября на экстренное заседание, чтобы начать процедуру применение 155-й статьи Конституции страны, ограничивающей самоуправление Каталонии. Это решение подлежит одобрению в сенате королевства.