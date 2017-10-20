Армия Ирака полностью очистила провинцию Киркук

Иракские силовики вернули под контроль центрального правительства последний в провинции Киркук город, удерживаемый курдскими военизированными формированиями пешмерга. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Силы федеральной полиции и контртеррористические подразделения спецназа Ирака вошли в населенный пункт Алтынкёпрю на севере провинции Киркук.

По версии курдских СМИ, на подступах к городу завязались боестолкновения между пешмерга и иракскими военными. Источники в силовых структурах страны эти данные опровергают.

Отметим, что иракским федеральным силам и проправительственному шиитскому ополчению "Аль-Хашд аш-Шааби" удалось без боя вернуть под свой контроль большую часть стратегических объектов в Киркуке, включая одноименный административный центр, удерживавшийся ранее курдским ополчением.