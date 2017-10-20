Эрдоган отказался встречаться с Барзани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил просьбу главы Курдской автономии Ирака Масуда Барзани о встрече, сообщает Haber7, ссылаясь на дипломатические источники.

Сообщается, что Барзани попросил о встрече с Эрдоганом после проведения референдума о независимости в Курдской автономии Ирака.

Отметим, что 25 сентября этого года Курдская автономия Ирака провела так называемый "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.

В ночь на минувший понедельник премьер-министр Ирака и главнокомандующий ВС страны Хейдар аль-Абади приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук.

Ранее власти Курдской автономии заявили о наступлении иракских правительственных сил на Киркук.

16 октября тот полностью перешел под контроль ВС Ирака.