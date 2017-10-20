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В Киргизии потребовали вернуть закопанную по закону шариата мумию

 

В Киргизии ученые-археологи потребовали вернуть в исторический музей мумию, которую ранее изъяли из экспозиции и захоронили по распоряжению министерства культуры республики. Об этом сообщает портал kloop.kg.

Археологи расценили действия ведомства как акт вандализма и направили соответствующую жалобу на имя президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Министр культуры Туголбай Казаков отметил, что «бедная мумия более 60 лет никому не нужна была». «Она стояла просто как экспонат (...). Пусть меня хоть расстреляют, но над мертвыми издеваться нельзя», — сказал он, комментируя выступление ученых.

Мумия из исторического музея была захоронена в Баткенской области 14 октября по инициативе Казакова. В ведомстве сослались на то, что из-за отсутствия оборудования ученые не могли исследовать мумию, а также на плохое состояние артефакта. Кроме того, Казаков привел и причины этического характера. «Мы — мусульмане, и, согласно нашему шариату, нельзя умершего человека хранить долго, надо мумию захоронить», — отметил министр культуры.

В свою очередь заведующая отделом археологии Института истории и культурного наследия Академии наук республики Кадича Ташбаева заявила, что решение о захоронении мумии было принято именно под давлением священнослужителей.

Мумия неизвестной женщины, датируемая I - V веками н.э., была найдена ленинградскими археологами в 1956 году в Баткенской области Киргизской ССР. Находка передана была в столичный Исторический музей.

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