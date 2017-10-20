С повестки Милли Меджлиса снят нашумевший законопроект

С повестки сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса снят проект поправок в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности". Как сообщает Report, председатель Милли Меджлиса Октай Асадов сказал, что такое решение было принято в связи с тем, что подготовка законопроекта существенно затянулась.

В проекте поправок предусматривается замена в ряде судебных тяжб института представительства на адвокатский институт, а также расширение адвокатского института.

Кроме того, при рассмотрении дел в кассационной инстанции, то есть в Верховном суде, предусматривается запрет на участие представителя.