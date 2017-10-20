Порошенко могут судить из-за Саакашвили

Печерский районный суд Киева обязал Национальную полицию республики возбудить уголовное дело в отношении президента Петра Порошенко в связи с незаконностью вынесенного им решения о лишении украинского гражданства Михаила Саакашвили. Об этом сообщил в пятницу бывший заместитель прокурора страны, адвокат Ренат Кузьмин, передает ТАСС.

"Суд обязал главу министерства внутренних дел Арсена Авакова возбудить дело против Порошенко о незаконном лишении гражданства Саакашвили", - написал он в Facebook.

Кузьмин пояснил, что "Печерский суд удовлетворил его жалобу и обязал Национальную полицию зарегистрировать это дело в Едином реестре досудебных расследований и провести расследование по факту незаконного предоставления и последующего лишения Саакашвили украинского гражданства".

Ранее, по словам адвоката, его заявление о преступлении, совершенном президентом Порошенко и его подчиненными при предоставлении и последующем лишении Саакашвили украинского гражданства, Генпрокуратура и полиция отказывались рассматривать.