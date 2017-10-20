Азербайджан увеличивает расходы на оборону

В Азербайджане в 2018 году будут увеличены расходы на содержание сил обороны и национальной безопасности, органов прокуратуры, правоохранительных и судебных органов. Как сообщает пресс-служба Милли Меджлиса, об этом говорится в проектах государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

Согласно документу, расходы на содержание сил обороны и национальной безопасности, органов прокуратуры, правоохранительных и судебных органов в 2018 году составят 4068,3 млн манатов, что на 5,2% больше аналогичного показателя за 2017 год.

2738,7 млн манатов, или 67,3% (+3,7%), выделены на содержание сил обороны и национальной безопасности и 1329,5 млн манатов, или 23,7% (+8,6%), на содержание органов прокуратуры, правоохранительных и судебных органов.