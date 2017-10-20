Молдова заинтересована в опыте Азербайджана в создании современной судебной инфраструктуры. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета Европы, делегация во главе с вице-президентом Европейской комиссии Совета Европы по эффективности правосудия (CEPEJ), азербайджанским судьей Рамином Гурбановым посетила Кишинев для участия в презентации о руководящих принципах организации и доступности помещений суда.

По сообщению пресс-службы Совета Европы, учитывая заинтересованность молдавских властей в позитивном опыте Азербайджана по созданию современной судебной инфраструктуры, азербайджанская делегация провела подробные презентации о стандартах по организации и доступности судов в Азербайджане, особенно связанных с планированием, строительством, оснащением и функционированием новых судов, и поделилась с коллегами из Молдовы опытом в этой сфере.

Также в ходе визита Рамин Гурбанов в качестве вице-президента провел двусторонние встречи с министром юстиции Молдовы Владимиром Чеботарем, председателем Верховного суда Михаем Поалелунги, председателем Высшего Совета юстиции Виктором Мику.

Делегация также посетила недавно расширенное и отремонтированное здание Апелляционного суда Кишинева. Результаты этой миссии были высоко оценены молдавскими коллегами.