Литовскую партию «Движение либералов» обвинили в работе на Ереван. Известный журналист Гинтарас Висоцкас опубликовал ряд документов, подтверждающих факт долговременного лоббирования литовскими либералами интересов Армении в европейских структурах и осуществлявшуюся этими же лицами практику сознательных антиазербайджанских действий, пишет издание Rubaltic.

Основное внимание в расследовании журналиста Г.Висоцкаса уделено либералам Виталиюсу Гайлюсу и Пятрасу Ауштрявичюсу. Первый до недавнего времени занимал пост председателя парламентской Антикоррупционной комиссии, а второй — депутат Европарламента, пользующийся значительным влиянием в различных структурах ЕС.

В начале сентября 2017 года в СМИ появилась целая серия материалов о том, что Азербайджан, якобы, подкупал европейских политиков. С таким обвинением, в частности, выступил Международный центр журналистских расследований.

Исчерпывающих подтверждений данного факта, однако, предоставлено не было. Между тем литовские либералы немедленно же отметились в этой связи серией атак на Азербайджан. В частности, Виталиюс Гайлюс, будучи на тот момент главой Антикоррупционной комиссии, потребовал от литовских спецслужб разобраться с азербайджанской стороной и всеми теми, кто получал от нее деньги в Литве.

Издание отмечает, что Гайлюс и не скрывает своей «проармянскости». Он поддерживает тесные связи с армянской общиной, а посол Армении в Литве Тигран Мкртчян недавно опубликовал их совместное с Гайлюсом фото. Последнего Мкртчян называет «одним из самых больших друзей Армении».

Ключевым в расследовании Висоцкаса является тот факт, что литовские либералы в свое время создали парламентскую группу дружбы с «Нагорным Карабахом». Это событие породило серьезный скандал, поскольку это образование не признано международным сообществом.

«В. Гайлюс именно из тех, кто косвенно сомневается в позиции Литвы по Нагорному Карабаху, — пишет Висоцкас, акцентируя внимание на том, что в Сейме прошлого созыва Гайлюс принадлежал к группе дружбы с Нагорным Карабахом, которой руководила либерал Даля Куодите. — Так что не составляет труда понять, с какой стороны баррикад Гайлюс находится».

Г.Висоцкас также обращает внимание на "странную" активность Гайлюса по части продуцирования антиазербайджанских инициатив.

«Едва только в начале сентября портал 15min.lt опубликовал статью o вероятном отмывании денег, как через день было опубликовано адресованное руководству СРФП (Служба расследования финансовых преступлений) прошение Антикоррупционной комиссии выяснить, не подкупает ли, образно говоря, Азербайджан политиков Литвы.

И всё-таки почему председатель Антикоррупционной комиссии сейма не попросил своих заместителей более тщательно разобраться в этом журналистском расследовании? Ведь в течение суток сложно уточнить все нюансы. Допустим, нет ли среди инициаторов журналистского расследования влиятельной на Западе армянской диаспоры и официального Еревана, журналистов армянского происхождения?» — задается вопросом журналист.

В своем расследовании Висоцкас ссылается на материалы Европейского центра стратегической разведки и безопасности (European Strategic Intelligence and Security Center; ESISC), который несколько лет назад выявил целую группу чиновников ЕС и влиятельных депутатов Европарламента, лоббирующих армянские интересы.

Среди таких лоббистов упоминается немало политиков из Литвы и Латвии. Самые влиятельные из них - еврокомиссар по правам человека латыш Нил Муйжниекс и европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

По словам аналитиков ESISC, у этой группы, в которую входят упомянутые прибалты, заготовлен целый набор мер, при помощи которых оказывается «громадное, но тайное» давление на международное мнение.

«На своей влиятельной официальной должности в европейских структурах эти прибалты играют, по мнению аналитиков ESISC, важную роль, навязывая Европе интересы официального Еревана относительно Нагорного Карабаха. В свою проармянскую деятельность они также старались втянуть новых влиятельных политиков Европы. Стоит отметить, что особо рьяная “охота” велась за политиками Северных стран и государств Прибалтики, Нидерландов и Германии.

В отчете ESISC приведена таблица, в которой указано, как в течение последних пяти лет, когда Н. Муйжниекс стал комиссаром Совета Европы по правам человека, в Европе усиливались антиазербайджанские настроения», — пишет Висоцкас.

Продолжая торпедировать армянское лобби в стане литовских либералов, журналист Г.Висоцкас подчеркнуто указывает на практикуемую партией политику двойных стандартов:

«В сейме Литвы была учреждена группа дружбы с Нагорным Карабахом. Но слышали ли вы, чтобы Комитет сейма по национальной безопасности, министерство иностранных дел или Департамент государственной безопасности Литвы публично предупредили бы, что такая литовская “дружба” похожа на дружбу с сепаратистами, которую официальный Вильнюс так осуждает на Украине?

Исходя из этого возникает логичный вопрос, почему Литва неофициально поддерживает сепаратистов в Карабахе, но клеймит и называет "оккупантами" ополченцев Донецкой и Луганской народных республик?» — пишет Висоцкас.

Висоцкас считает, что армянская община в Литве имеет целый ряд преимуществ перед азербайджанцами. Ей позволяют возводить памятники, тогда как азербайджанской диаспоре такая поддержка не оказывается, пишет журналист. По словам Висоцкаса, государство регулярно отказывает местным азербайджанцам в праве поставить памятник в честь жертв Ходжалы, хотя до этого разрешило возвести монумент армянской общине.

«Вопрос заключается не в том, чтобы выяснить, кто прав и виноват в том же конфликте в Нагорном Карабахе, а в том, что политические элиты Литвы предвзяты и вся их проармянская политика по спорным вопросам может не упираться в искренность убеждений, но быть обычным подкупом», — пишет Висоцкас.

Вне зависимости от армяно-азербайджанских споров движение либералов действительно трудно считать образцом политического догматизма. Стоит напомнить, что партия постоянно фигурирует в коррупционных скандалах. Всё началось после того, как в прошлом году лидер этой политической силы Элигиюс Масюлис был обвинен в получении крупной взятки от корпорации MG Baltic. В результате скандала партии был нанесен катастрофический репутационный и электоральный урон, а Масюлису пришлось «уйти в тень». Расследование идет до сих пор.

Служба специальных расследований объявила о том, что в получении взятки виновен не только Масюлис, но вся партия. Всё руководство этой политической силы знало о том, что ее лидер получает деньги от крупных корпораций.

Полученные средства партия пустила на раскрутку масштабной пиар-компании перед выборами. Либералы готовились взять власть в свои руки и подчинить все сферы госуправления. В MG Baltic это отлично понимали и хотели превратить либералов в «карманную» партию, которая бы продвигала их интересы.