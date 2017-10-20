Себастьян Курц сформирует правительство Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил лидеру победившей на парламентских выборах консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьяну Курцу подготовить предложения по формированию нового правительства, передает ТАСС.

Церемония передачи мандата состоялась в пятницу в администрации главы республики во дворце Хофбург.

"На основе результатов выборов я поручаю вам, господин министр и лидер АНП Себастьян Курц, сформировать правительство в качестве главы партии, которая набрала большинство голосов, - заявил Ван дер Беллен. - Как президент я буду следить за тем, чтобы при этом были соблюдены интересы всех австрийцев, а не просто партийные интересы".

По словам президента, "Австрия должна в будущем остаться привержена Европейскому союзу, потому что мы сильнее вместе с ЕС, а не в одиночку. Нам предстоит председательствовать в Совете ЕС во второй половине 2018 года. Я приветствую то, что министр делает ставку на проевропейское правительство".