Буш-младший осудил политику Трампа

Экс-президент США Джордж Буш-младший осудил политику нынешнего главы государства Дональда Трампа, не называя его имени, пишет Politico.

«Кажется, что нетерпимость усилилась. Наша политика кажется более склонной к конспирологическим теориям и явным выдумкам», – заявил Буш-младший, выступая на мероприятии в Time Warner Center в Нью-Йорке.

Как отмечает издание, экс-президент стоял ровно на том же месте, где с похожими заявлениями выступал другой бывший глава государства – Барак Обама. Это произошло вскоре после «изоляционистской» и «воинственной» речи Трампа на Генассамблее ООН, добавляет газета.