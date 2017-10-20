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Буш-младший осудил политику Трампа

 

Экс-президент США Джордж Буш-младший осудил политику нынешнего главы государства Дональда Трампа, не называя его имени, пишет Politico.

«Кажется, что нетерпимость усилилась. Наша политика кажется более склонной к конспирологическим теориям и явным выдумкам», – заявил Буш-младший, выступая на мероприятии в Time Warner Center в Нью-Йорке.

Как отмечает издание, экс-президент стоял ровно на том же месте, где с похожими заявлениями выступал другой бывший глава государства – Барак Обама. Это произошло вскоре после «изоляционистской» и «воинственной» речи Трампа на Генассамблее ООН, добавляет газета.

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