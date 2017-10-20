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Массовая драка между армянами и таджиками в Москве

 

В Москве на Кантемировской улице вечером 19 октября произошел конфликт между гражданами Армении и Таджикистана. На место происшествия прибыли правоохранители, сообщает телеканал «360».

В результате конфликта есть пострадавший. Мужчине на месте была оказана помощь, он отказался от госпитализации. Известно, что все участники ссоры - дорожные рабочие.

Для выяснения обстоятельств происшествия полицейские задержали и доставили в отделение двух граждан Таджикистана, двух – Армении и уроженца Грузии. По факту происшествия проводится проверка.

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