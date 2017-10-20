Провокация армян в Сочи: азербайджанская делегация пожаловалась в администрацию Путина

Армяне всячески пытаются провоцировать азербайджанскую делегацию на ХIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Об этом haqqin.az заявил глава азербайджанской делегации Сеймур Гусейнов.

По его словам, представители азербайджанской делегации на провокации не поддаются.

"Цель армян очевидна - они пытаются добиться устранения нашей делегации с фестиваля. Они постоянно подходят к нашему стенду и провоцируют нас. К сожалению, оргкомитет фестиваля не желает видеть этого, и два раза уже их представители подходили к нам с предупреждениями, но после того, как мы им объясняли ситуацию, они, извинившись, уходили. Армяне создают нервозность и явно пытаются устроить здесь масштабную провокацию, но мы не подаемся. И мы об этом поставили в известность оргкомитет и первого заместителя руководителя администрации президента РФ, главу российского оргкомитета ВФМС Сергея Кириенко", - сказал С.Гусейнов.

Отметим, что делегация Азербайджана на ХIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи распространила листовки с требованием убрать со стенда Армении материалы с изображением Нагорного Карабаха как части Армении.

Представители Азербайджана считают это попыткой сугубой политизации фестиваля. В армянской делегации не признают факта, вызвавшего протест у азербайджанской стороны, а распространение ею отмеченных листовок, в свою очередь, называют провокацией.

Оргкомитет фестиваля ведет переговоры с обеими делегациями.