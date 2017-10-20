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Либерман вновь угрожает Ирану

 

Иран стремится превратить Сирию в свой форпост против еврейского государства, располагающий  собственными воздушными и морскими базами при поддержке десятков тысяч бойцов из подконтрольных ему формирований. Об этом сказал министр обороны Израиля Авигдор Либерман в ходе своего визита в США, сообщает пресс-служба главы израильского военного ведомства.

На встрече с американским коллегой Джеймсом Мэтиссом Либерман говорил о неприемлемости постоянного военного присутствия Ирана в соседней стране, у власти в которой стоит поддерживаемый Тегераном Башар Асад. Та же тема в начале недели поднята была Либерманом на переговорах с министром обороны России Сергеем Шойгу, побывавшим с визитом в Тель-Авиве и Иерусалиме.

"Мы не потерпим ситуации, при которой Иран и его сателлиты развернутся вдоль наших границ. Мы будем отстаивать наши интересы взвешенно и решительно и в соответствии с нашими красными линиями", — предупредил Либерман.

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