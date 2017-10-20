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Ильхам Алиев: «Железная дорога БТК станет самым коротким путем между Европой и Азией»

 

Железная дорога Баку - Тбилиси - Карс (БТК) станет самым коротким путем между Европой и Азией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Железная дорога БТК, официальное открытие которой состоится вскоре, станет самым коротким путем между Европой и Азией. Азербайджан вкладывает значительные инвестиции в создание транспортных коридоров Восток - Запад и Север - Юг. Эти коридоры откроют новые возможности для экономического развития Евразии", - сказал И.Алиев в пятницу, выступая на саммите D8 в Стамбуле.

По его словам, по инициативе Азербайджана в настоящее время реализуется проект "Южный газовый коридор", который является одним из самых крупных инфраструктурных проектов. "Газопровод TANAP, являющийся частью ЮГК, будет в 2018 году введен в эксплуатацию", - подчеркнул президент.

И.Алиев добавил, что за период с  2004-го по 2017-й год в Азербайджане экономика выросла в 3 раза, уровень бедности сократился до 5% и было создано около 2 млн рабочих мест. "Наши валютные резервы эквивалентны ВВП Азербайджана, внешний долг ниже 20% ВВП. Экономические успехи Азербайджана отмечаются со стороны международных организаций", - отметил азербайджанский лидер.

Как сообщалось ранее, официальное открытие железной дороги Баку - Тбилиси - Карс состоится 30 октября 2017 года.

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