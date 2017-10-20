Киргизия может отказаться от $100 млн помощи от Казахстана

В парламент Киргизии поступил законопроект о денонсации соглашения о $100 млн помощи со стороны Казахстана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кабмина страны.

«Законопроект поступил со стороны правительства республики. Он касается помощи со стороны Казахстана в размере $100 млн в рамках адаптационных мер экономики республики к условиям ЕАЭС», — заявили в правительстве.

Ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщил, что власти Казахстана навязывают Киргизии своего кандидата в президенты страны.