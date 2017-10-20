Подписаться на уведомления
 

Каталонцы против «банков-предателей»

 

Банковские клиенты в Каталонии снимают символические суммы денег со счетов финучреждений, которые перенесли свои официальные штаб-квартиры из региона на фоне происходящего здесь политического кризиса. Об этом 20 октября сообщает  "Европейская правда"  со ссылкой на Associated Press.

Организация Crida Democracia, выступающая в поддержку независимости Каталонии, 19 октября обратилась с призывом к гражданам оказывать давление на «банки-предатели», в которых у тех имеются аккаунты.

Десятки людей ранним утром 20 октября выстроились в очередь перед филиалом CaixaBank, что в центре Барселоны. Большинство из них снимали с банкоматов по 150-160 евро. Эти величины, приближенные к номиналу  "155", - своеобразный намек на  155-ю статью испанской Конституции,в  соответствии с которой центральное правительство в Мадриде намерено дезавуировать автономный статус Каталонии.

Самые крупные каталонские кредиторы, CaixaBank и Banco Sabadell входят в число тех сотен финансовых учреждений и предприятий, которые изменили свою официальную регистрацию, опасаясь выхода Каталонии из состава Испании.

«Эти банки являются предателями. Им нужно показать, что мы очень сердиты... Я не боюсь экономических последствий. Наша власть как потребителей является, возможно, единственным способом повлиять... сделать так, чтобы наш голос в Европе услышали», - заявил Ориоль Маури, владелец детского игрового бизнеса в центре Барселоны.

468 просмотров


Старости
Курдский депутат в Турции призвал поддержать Ильгара Мамедова
Курдский депутат в Турции призвал поддержать Ильгара Мамедова
Наша погода
Сегодня 21° / 11°
21 Окт 19° / 14°
22 Окт 21° / 13°
23 Окт 17° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2.0087 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

В Азербайджане построят инсулиновый завод
Министров в Молдове будут назначать в обход президента
Саудовский проповедник счел женщин виновными в изнасилованиях
Центробанк о курсе маната
Азербайджанцев приговорили за убийство на Софийской овощебазе
Застройщика нового офиса «Азерсу» в Украине уличили в «неопытности»
Массовые убийства «вампиров» в Африке
Турок пытался ввезти в Азербайджан более 2 кг золота фото
Сергей Марков: «В Азербайджане Сороса оставили с носом» эксклюзив
Назарбаев отверг азербайджанский алфавит Дастан Ельдасов комментирует haqqin.az
Избалованная девушка хочет стать президентом России Кирилл Рогов и Лев Гудков комментируют для haqqin.az
Азербайджан – лидер по росту числа протестантов очевидное-невероятное
Премьера фильма "Тахмин и Заур" в CinemaPlus Gənclik Mall фото; видео
Президент Bombardier: «Коррупционный скандал с Азербайджаном исчерпан» только что
Каталонцы против «банков-предателей»
Киргизия может отказаться от $100 млн помощи от Казахстана
Ильхам Алиев: «Железная дорога БТК станет самым коротким путем между Европой и Азией»
Либерман вновь угрожает Ирану
Провокация армян в Сочи: азербайджанская делегация пожаловалась в администрацию Путина
На пост главы МИД Норвегии впервые назначена женщина
Массовая драка между армянами и таджиками в Москве
Буш-младший осудил политику Трампа
Себастьян Курц сформирует правительство Австрии
Ильхам Алиев вернулся в Азербайджан
Как Армения использовала литовских депутатов против Азербайджана Громкое расследование в Вильнюсе
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться