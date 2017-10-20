Каталонцы против «банков-предателей»

Банковские клиенты в Каталонии снимают символические суммы денег со счетов финучреждений, которые перенесли свои официальные штаб-квартиры из региона на фоне происходящего здесь политического кризиса. Об этом 20 октября сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Организация Crida Democracia, выступающая в поддержку независимости Каталонии, 19 октября обратилась с призывом к гражданам оказывать давление на «банки-предатели», в которых у тех имеются аккаунты.

Десятки людей ранним утром 20 октября выстроились в очередь перед филиалом CaixaBank, что в центре Барселоны. Большинство из них снимали с банкоматов по 150-160 евро. Эти величины, приближенные к номиналу "155", - своеобразный намек на 155-ю статью испанской Конституции,в соответствии с которой центральное правительство в Мадриде намерено дезавуировать автономный статус Каталонии.

Самые крупные каталонские кредиторы, CaixaBank и Banco Sabadell входят в число тех сотен финансовых учреждений и предприятий, которые изменили свою официальную регистрацию, опасаясь выхода Каталонии из состава Испании.

«Эти банки являются предателями. Им нужно показать, что мы очень сердиты... Я не боюсь экономических последствий. Наша власть как потребителей является, возможно, единственным способом повлиять... сделать так, чтобы наш голос в Европе услышали», - заявил Ориоль Маури, владелец детского игрового бизнеса в центре Барселоны.