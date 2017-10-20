Президент компании Bombardier Лоран Трогер считает, что коррупционный скандал, связанный с Азербайджаном, полностью исчерпан. Расследование завершилось, никаких подтверждений дачи взяток азербайджанским чиновникам представлено не было, пишут канадские СМИ.

Напомним, что ранее шведская прокуратура не смогла доказать факт дачи сотрудником Bombardier Евгением Павловы взяток азербайджанским чиновникам. Делот об одном из крупнейших коррупционных скандалов в Швеции развалилось.

Суд над Павловым начался в Стокгольме 29 августа. Прокуратура Швеции предъявила ему обвинения в участии в подкупе чиновника в Азербайджане с целью добиться для компании контракта на $340 млн. Шведские следователи сообщили, что получили доказательства в виде электронных писем компании в результате обыска в офисе Bombardier в Швеции в октябре 2016 года.

«Приговор вынесен, и для нас все кончено», - сказал президент Bombardier, несмотря на рассмотрение прокурором апелляции.

Лоран Трогер также опроверг слухи о том, что отныне возглавляемая им компания не будет допускаться к проектам, финансируемым Всемирным банком. Такие слухи появились в связи с тем, что работы в Азербайджане, в ходе исполнения которых Bombardier был уличен в коррупции, финансировал ВБ.