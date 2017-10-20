Азербайджан является одним из мировых лидеров по росту числа протестантов. Об этом говорится в исследовании, проведенном Pew Research Center.

Согласно результатам исследования, быстрее всего за последние 10 лет численность протестантов растет в таких странах, как Азербайджан, Республика Сан-Томе и Принсипи, Бутан, Нигер, Сенегал, Гондурас и Лаос.

При этом среди рассматриваемых экспертами ареалов самые многочисленные контингенты протестантантов усмотрены в Финляндии (73%), Дании (58%), а также в Англии, Норвегии и Швеции, а католиков – в Италии (78%), Португалии (77%), Ирландии (75%), Австрии (74%), а кроме того, во Франции, Испании, Швейцарии и Бельгии.

Самый неожиданный результат получили исследователи, задав респондентам вопрос о том, что представляется им главным условием попадания в рай. Выяснилось: 47% протестантов и 59% католиков полагают, что это - паритетно вера и добрые дела, 36% католиков и 29% протестантов полагают, что это -исключительно вера, тогда как все остальные не имеют определенного мнения на сей счет.

Свой отчет, посвященный 500-летию Реформации, опубликовал также Центр изучения глобального христианства, представив демографические данные по протестантизму. Были названы 10 стран с самым большим количеством протестантов. Список возглавляют США - 56,177 млн, далее следуют: Нигерия - 53,106 млн и Бразилия - 34,836 млн, а также Великобритания, Китай, Германия, Индия, Кения, Индонезия и Эфиопия. Континентом, на котором проживает больше всего протестантов, оказалась Африка: сегодня там локализуется до 41% всех протестантов планеты.