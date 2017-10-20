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Избалованная девушка хочет стать президентом России Кирилл Рогов и Лев Гудков комментируют для haqqin.az

Автор: Московское бюро haqqin.az 

Ксения Собчак, телеведущая, журналистка и общественный деятель, дочь известного российского политика начала 90-х Анатолия Собчака, надумала податься в президенты России, объявив, что является кандидатом «против всех» и что хочет покончить с дискриминацией женщин в политической сфере страны.

Однако в российском обществе считают, что действия Собчак связаны с попыткой подыграть Владимиру Путину и оттянуть голоса у главного оппозиционера страны – Алексея Навального, которого вообще-то вряд ли допустят к выборам. Она даже заявила, что снимет свою кандидатуру, если власть допустит к выборам оппозиционера Навального, а он, в свою очередь, назвал выдвижение кандидатуры Собчак «решением Кремля притащить либеральное чучело на выборы». Он уверен, что это инициатива Кремля и финансировать ее кампанию будет Администрация президента или близкие к Кремлю олигархи.

Собчак же призналась, что сообщила президенту Путину о своем намерении участвовать в президентских выборах, и ему это, как ей показалось, не очень понравилось.

«Путин сказал, что каждый имеет право принимать решения и должен нести ответственность за них, после чего спросил о здоровье моей мамы», - поделилась Ксения.

Пока, по последнему опросу Левада-Центра, за Собчак в качестве президента готово проголосовать всего около 0,5%.

«Это маргиналы - скорее молодежь из поп-культуры и, может быть, кто-то из окололиберальной публики. Ее потенциал очень невысок, понятно, что это больше самореклама, чем политическая деятельность. В этом контексте такого выборного спектакля она рассматривается как одна из спойлеров или партнеров для Путина. И у нее заведомо отсутствуют все шансы. На этом фоне единственный, кто мог бы восприниматься как оппонент Путина - это Навальный», считает ведущий российский социолог, директор Левада-Центра Лев Гудков.   

В то же время историк-политолог Валерий Соловей полагает, что в отсутствие Навального Кремлю нужен кандидат, который способен нейтрализовать молодежь.

«Таким кандидатом может оказаться Ксения, и, мне кажется, это очень правильный расчет. Значительная часть молодежи, которая поддерживает Навального, готова будет проголосовать за нее. Она может выступить неожиданно успешно», - предсказывает эксперт.

Вячеслав Смирнов, директор российского Научно-исследовательского института политической социологии, вообще не сомневается, что у Ксении Собчак есть очень неплохие шансы набрать на выборах около десяти процентов голосов, что очень высокий показатель.

Высказывая haqqin.az  свое мнение о выдвижении Ксенией Собчак своей кандидатуры на президентские выборы в России, политолог Кирилл Рогов предположил, что она как избалованная девушка решила попробовать себя и в политике.

«Мне кажется, 15% голосов за нее - это предел, до которого кандидатура не будет снята. Но многое будет зависеть от других раскладов: явки на выборы, списка других кандидатов. Все равно нужно, чтобы у Путина был большой перевес, и Собчак в этом смысле – удобный кандидат. Выпады ей не страшны, она умеет на них отвечать, и, видимо, этим ей и придется в основном заниматься», - предвидит К.Рогов.

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