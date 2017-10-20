В процессе перехода на латиницу казахстанские специалисты предложили правительству три варианта уже латиницы: азербайджанский, турецкий и узбекский. Переход на латиницу в Азербайджане многие лингвисты посчитали самым безболезненным и оптимальным на постсоветском пространстве. Сходство использования латиницы в азербайджанском и турецком языках позволяет двум народам без проблем знакомиться с литературой друг друга и вести переписку. Однако в разгар общественных обсуждений В Казахстане о введении нового алфавита, правительство приняло неожиданное решение.

«В Астане, видимо, решили изобретать колесо – создать неизвестный никому алфавит на основе латиницы», - сказал haqqin.azказахстанский публицист Дастан Ельдасов, объяснив, что решено не прибегать к удачному турецкому или азербайджанскому опыту, а создать нечто особенное.

Вначале было предложено создать алфавит только с диграфами (сочетание двух букв, обозначающих один звук), а теперь – только с апострофами (небуквенный орфографический знак в виде надстрочной запятой).

Неудивительно, что первый вариант казахского алфавита на основе латиницы представленный в парламент, вызвал настоящую бурю в СМИ и социальной сети. Оказалось, это стандартный «вариант программистов». Как сообщил на слушаниях директор республиканского центра развития языков Ербол Тлешов, в проекте алфавит состоит из 25 букв. Некоторые звуки казахского языка будут передаваться с помощью восьми сочетаний букв – диграфов.

Но это обманчивая простота и экономичность может обернуться в будущем для казахского языка большими проблемами. В частности, сделает казахские тексты значительно большими за счет сдвоенных букв, набор такого текста займет больше времени. Письмо станет долгим, неудобным, и в то же время будет менять звучание слов казахского языка. Недаром в народе первый вариант казахской латиницы стали называть «saebis», то есть «морковка».

В итоге власти отказались от этого варианта и предложили второй. Новый проект казахского алфавита на латинице теперь состоит из 32 букв. Из него убрали диграфы, то есть сочетания нескольких букв, заменив их на апостроф.

В середине октября новый проект презентовали президенту Нурсултану Назарбаеву. Как отметили разработчики, буква «W» вызвала особое недовольство, так как в старом проекте она означала звук «У». Поэтому теперь «У» останется на латинице такой же, только с апострофом. Казахская Қ – снова Q, Ұ – U, I – осталась I. Буква Ы пишется как Y. Многие буквы теперь записываются с помощью надстрочной «запятой».

Не обошлось и без «оригинальности»: во всех языках, использующих латиницу, У – это U, а у нас специфический Ұ – U, в то время У – это Y’. Здесь нарушается одна из основных целей перехода на латиницу – сближение с тюркским миром, ведь во всех тюркских языках на основе латиницы У – это U. В тюркских языках используются, например, Ş ş, Ö ö, Ğ ğ, Ü ü и др., а в казахском – совсем другие графемы, которые только отдаляют его от тюркских языков, считает Дастан Ельдасов.