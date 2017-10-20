На таможенном посту «Сыныг Керпю» Товузского таможенного управления был задержан грузовой автомобиль марки İveco 440 S с госномером 34 KL 4479, управляемый гражданином Турции, сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете.
Согласно информации, в ходе досмотра с использованием специального рентгеновского аппарата в автомобиле были замечены подозрительные предметы. Так, рядом с сиденьем водителя были обнаружены спрятанные семь целлофановых пакетов, в которых оказались золотые украшения общим весом в 2 кг 106 граммов.
По факту проводится расследование.