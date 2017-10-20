Массовые убийства «вампиров» в Африке

В Малави полиция арестовала 140 человек по подозрению в причастности к линчеванию людей, заподозренных в вампризме, сообщает Reuters.

На волне слухов о появлении вампиров с середины сентября в Малави были убиты 9 человек. Последний такой случай произошел на этой неделе. В городе Блантир толпа сожгла заживо 22-летнего эпилептика и забила камнями еще одного человека, признав в них вурдалаков.

«Мы арестовали 140 человек, которых подозреваем в причастности к убийствам в Блантире и других районах. Расследования продолжаются», - сказал журналистам главный инспектор полиции Малави Лексон Качама.

Традиционно жителей Малави отличает чрезвычайная приверженность суевериям.