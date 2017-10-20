Американцы требуют от своего президента Трампа лишить известного финансового магната Джорджа Сороса гражданства и запретить ему въезд в страну.

«Мы просим вас выдать ордер на его арест за то, что он нанимал людей для участия в бунтах и протестных акциях», - говорится в петиции, подписанной 80 тысячами граждан США и опубликованной на сайте Change.org.

Мы хотим оставаться христианской страной, а Сорос и его сын будут продолжать разрушать наши ценности, поэтому он должен быть немедленно выдворен или арестован ради сохранения наших ценностей и нашей страны, настаивают американцы.

Изложенное в петиции, касается не только США - Сорос работает по всему миру. Он действует через свой фонд «Открытое общество» (Open Society Foundations), базирующийся в Нью-Йорке, а также через десятки «ассоциированных» с ним фондов и организаций как внутри США, так и за рубежом. Его агентурная сеть опутала весь земной шар -представительства фонда Сороса работают в 30 странах и с помощью миллиардов, вложенных одиозным финансистом в свое разрушительное дело, ощутимо влияют на внутреннюю политику стран пребывания.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал американские общественные организации Сороса прикрытием для «оплачиваемых политических активистов». А чешский лидер Милош Земан увидел в соровских НПО «попытки вмешательства во внутренние дела страны». В Польше американского финансиста обвинили в создании миграционного кризиса.Недавно Азербайджан обвинил фонд «Открытое общество» в клевете на высшее руководство страны.

"Попытки оклеветать президента и членов его семьи в западной прессе исходят от международного афериста Сороса. Мы знаем, что за этим стоят выступающие против Азербайджана и его руководства Джордж Сорос и его подручные, давно заслужившие на международной арене имидж мошенников, фальсификаторов, махинаторов и обманщиков. Сегодня грязные деяния Джорджа Сороса должны быть серьезно расследованы. Действующее с ним заодно армянское лобби ведет грязную кампанию против президента Азербайджана и членов его семьи», отмечается в заявлении пресс-службы главы государства.

Тысячи экспертов, журналистов и политиков пытаются понять, зачем хозяин фонда, якобы филантроп Джордж Сорос тратит свои миллиарды и годы жизни на структуры, организации и движения цель которых – борьба с государствами и их и разрушение? Ни одно скандальное политическое событие в мире сегодня не обходится без Сороса и его подручных. Миллиардер, который претендует, чтобы его называли филантропом, пытается перекраивать даже не карту мира, а его основы. Он даже написал книгу Возраст погрешности», где раскрыл свое кредо - мир без границ, где все равны и свободны, где интересы всех меньшинств, прежде всего сексуальных, были бы не просто законодательно закреплены, но превалировали бы над интересами большинства.

Политолог Сергей Марков называет Сороса международным «шапокляком», который стремится повсюду сеять хаос - в этом его смысл жизни, и бросая ради этой цели 18 миллиардов долларов, он не хочет останавливаться.

«Сорос ведет войну с руководством США, руководством России, Венгрии и, как мы видим, Азербайджана. Однако он понимает, что с Азербайджаном у него ничего не получается - здесь мудрое руководство. Сорос просто хотел как-то заработать на Азербайджане, а ему не дали. Моя версия: Сорос подкатил к Азербайджану, но получил от ворот поворот и решил отомстить, что его оставили с носом», - уверен политолог.

Несомненно, Сорос стремится дестабилизировать ситуацию в суверенных государствах, чтобы навязать им свое представление о жизни, а главное, обеспечить защиту своих финансовых интересов.