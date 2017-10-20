Застройщика нового офиса «Азерсу» в Украине уличили в «неопытности»

Служба автодорог в Сумской области Украины отказала азербайджанской компании ALKE İnşaat və Sənaye в участии в тендере по строительству областных автотрасс.

Азербайджанская компания не сможет участвовать в проекте, общая стоимость которого оценивается в 99 миллионов гривен. Причиной такого решения указано отсутствие достаточного опыта у компании в реализации крупных проектов.

Отметим, что ALKE İnşaat Sənaye və Ticarət была создана в 2011 году. Головной офис компании расположен в Наримановском районе Баку. В сентябре этого года компания подписала договор о завершении строительства нового административного здания ОАО «Азерсу». Стоимость проекта составила 44,1 миллиона долларов.