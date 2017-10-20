Азербайджанцев приговорили за убийство на Софийской овощебазе

В пятницу, 20 октября, Петербургский городской суд огласил приговор по делу о расстреле бизнесмена Нодари Григолашвили, перевозившего крупную сумму в валюте с Софийской овощебазы в 2015 году.

Как сообщили в пресс-службе горсуда, виновными признаны Магомед Сайнораев, Ровшан Гусейнов и Рашид Шабишов. Шабишев и Гусейнов получили каждый по 11 лет строгого режима, Сайнораев – 18 лет.

Выяснилось, что осужденные осуществляли слежку за коммерсантом, проводившим финансовые операции на территории овощебазы (ЗАО «Нарт») и постоянно имевшим при себе наличные деньги. В конце февраля 2015 года Григолашвили был расстрелян в подъезде своего дома на Малой Балканской. Сопровождавший Григолашвили его племянник тогда же получил ранение.

Злоумышленники забрали у своей жертвы 15 тыс. долларов, после чего скрылись с места преступления на Audi с белорусскими номерами.